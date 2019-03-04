Лавров: Москва и Доха выступают за скорейшее восстановление палестинского единства

ДОХА, 4 марта. /ТАСС/. Россия и Катар выступают за скорейшее восстановление палестинского единства как важнейшей предпосылки для возобновления процесса ближневосточного урегулирования. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Мы много говорили о ситуации в палестино-израильском конфликте, - отметил глава МИД РФ. - Мы за то, чтобы урегулировать этот конфликт на общепризнанной международно-правовой основе, и за то, чтобы всячески содействовать восстановлению палестинского единства как важнейшей предпосылки для возобновления результативных прямых переговоров с Израилем".

Коснувшись ситуации в зоне Персидского залива, Лавров выразил искреннюю заинтересованность России в том, чтобы ситуация в регионе "нормализовалась во всех своих аспектах, в том числе с учетом тех идей, которые РФ в последние годы продвигает в рамках концепции создания системы коллективной безопасности в Персидском заливе, который является стратегически важным регионом мира".

"Особое внимание мы, разумеется, уделили ситуации на Ближнем Востоке и севере Африки, прежде всего в Сирии, Ливии, Сомали, - добавил российский министр. - Мы с партнерами исходим из необходимости скорейшей стабилизации ситуации в этих странах при опоре на международное право и через всеохватывающий инклюзивный политический процесс, в котором не может быть место экстремистам, какими бы лозунгами они ни прикрывались".