Путина проинформировали о ходе дела россиянки Лазаревой

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получает информацию о ходе дела россиянки Марии Лазаревой, приговоренной в Кувейте к 10 годам тюрьмы за якобы невыполненный госконтракт, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российский МИД эффективно работает по защите интересов гражданки РФ.

"Безусловно, в курсе, потому что информация поступает, и МИД весьма энергично работает", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли об этом деле президенту РФ Владимиру Путину.

При этом Песков подчеркнул, что по линии Кремля этим делом не занимаются. "Этим занимается Министерство иностранных дел. Как раз помощь нашим гражданам в защите их интересов оказывает МИД", - уточнил пресс-секретарь президента.

Лазарева, возглавлявшая компанию KGL Investment, была задержана властями Кувейта в ноябре 2017 года. В мае 2018 года суд эмирата приговорил ее к 10 годам тюрьмы. При этом команда защитников рассчитывает на пересмотр дела, о чем 27 февраля сообщила ее адвокат Екатерина Духина.