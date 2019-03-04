Делегация Госдумы направится в КНДР 12 апреля

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Члены российской депутатской группы по связям с парламентом КНДР направятся 12 апреля в Пхеньян, где обсудят создание на базе Госдумы площадки для диалога российских, северокорейских и южнокорейских парламентариев. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель группы, член думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев (КПРФ).

"Поездка запланирована на 12 апреля <…> Активно поддержано создание такой площадки группами дружбы - российской и северокорейской. [Южнокорейские парламентарии] тоже готовы подключиться к этой работе, мы встречались, они заинтересованы в том, чтобы такая площадка была создана", - сказал он, отметив, что "большой интерес" был выражен и со стороны Китая.

По словам Тайсаева, тема организации такой площадки будет активно обсуждаться в том числе на международном форуме "Развитие парламентаризма", который пройдет в Москве в начале июля.