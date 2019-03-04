Косачев заявил о необходимости создавать "собственную украинистику" в России

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. России необходимо готовить собственных специалистов по истории Украины, где на государственном уровне "перекраивается история" и активно формируются русофобские настроения. Такое мнение высказал в понедельник глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев на совещании с участием представителей МИД РФ, Россотрудничества и научного сообщества, посвященном формированию объективного восприятия истории России за рубежом.

"Мы видим, как на Украине на государственном уровне перекраивается история, создается новый русофобский исторический нарратив, который в обозримом будущем там на Украине может, к сожалению, полностью отменить академическое историческое знание, сформировать совершенно неприемлемое с точки зрения национальной безопасности России восприятие нашей страны молодым поколением", - сказал Косачев. В России нужно "создавать свою собственную украинистику", добавил сенатор.

Он также призвал готовить специалистов по истории Молдавии, Белоруссии, Казахстана, стран Прибалтики. "Это все тоже в высшей степени актуальные задачи", - отметил Косачев.

Также он считает необходимым разрабатывать долгосрочные календари международных памятных и юбилейных дат как основу долгосрочного планирования работы, в том числе по противодействию антироссийским историческим концепциям. Сенатор напомнил, что три года назад сенаторы выступили с инициативой разработки таких календарей, частично рекомендация была выполнена - на сайте МИД РФ, по его словам, регулярно публикуется календарь историко-дипломатических дат.

"Но этот календарь рассчитан только на текущий год. По нашему убеждению, задача таких календарей, конечно же, должна быть более масштабной: они должны содержать как минимум пятилетнюю перспективу, а в идеале - десятилетнюю, и давать информацию о важнейших событиях, иллюстрирующих роль России в истории каждой конкретной страны", - сказал глава международного комитета СФ, добавив, что это необходимо для координирования всех заинтересованных органов при планировании работы.

Косачев также подчеркнул, что эта работа крайне важна с учетом того, что история все чаще становится инструментом политики, который используется для подкрепления информационных и исторических атак на Россию и ее внешнеполитический курс.