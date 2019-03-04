Посол России: Лондон дал понять, что российские дипломаты никогда не увидят Скрипалей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Британские власти дали понять, что никогда не позволят российским дипломатам встретиться с отравленными год назад в Солсбери экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, заявил в понедельник в эфире Первого канала посол РФ в королевстве Александр Яковенко.

"Нам не отвечают ничего", - сказал он о реакции Лондона на официальные запросы посольства РФ о состоянии здоровья Скрипалей, последний из которых был направлен несколько недель назад. "Но у меня были встречи в Форин оффисе, я встречался с очень известными людьми, которые отвечают за безопасность, и мне неофициально дали понять о том, что "вы никогда Скрипалей не увидите", - рассказал дипломат.

Он также предположил, что расследование инцидента в Солсбери будет засекречено, а через некоторое время "будет сказано, что Россия не дала возможности обсудить эту тему на уровне специалистов". "Хотя я должен подчеркнуть: к нам никаких обращений о правовой помощи со стороны британцев не поступало", - сказал Яковенко, отметив, что британская сторона не заинтересована "ни в каких контактах" с представителями РФ по этой теме.

Вместе с тем он добавил, что Москва будет "продолжать оказывать политическое давление" на руководство королевства для того, чтобы разобраться в том, что же произошло в Солсбери. При этом дипломат выразил уверенность, что количество "выпадов в отношении России" будет увеличиваться, как и давление на нее со стороны британского истеблишмента.