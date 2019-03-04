МИД РФ отнес к фейкам публикацию в журнале L'espresso о подкупе лидера партии "Лига"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Недавняя публикация в журнале L'espresso, в которой содержится предположение, будто российский концерн "Роснефть" спонсирует деятельность итальянской правой партии "Лига", основана на домыслах и не соответствует действительности. Такую оценку дали в МИД России опубликованной 24 февраля статьи под названием "Три миллиона для Сальвини".

"В ней [статье] высказывается предположение о том, что консервативная партия Маттео Сальвини "Лига" (согласно опросам, ее рейтинг поддержки накануне выборов в Европарламент достиг 34%) могла получить от российской "Роснефти" порядка €3 млн, которые "Роснефть", в свою очередь, выручила от реализации дизельного топлива итальянской энергетической госкомпании Eni, - отметили в дипведомстве. - Журналисты L'espresso, уверяют читателей, что эти финансовые средства якобы намеренно "вливаются" в указанную партию для обеспечения ее победы на выборах в Европарламент".

Между тем точных данных о заключении этой сделки у авторов статьи нет, и свои мысли они выражают в сослагательном наклонении, обратили внимание в МИД РФ. Тем не менее журнал приходит к однозначному выводу: поскольку эмиссары "Лиги" часто бывали в Москве и встречались с высокопоставленными представителями российских властей и бизнес-сообщества, их вина в злоупотреблении российской финансовой поддержкой - очевидный факт, не требующий доказательств.

"Политизированная публикация L'espresso не что иное, как попытка итальянской прессы следовать по проторенной американскими и британскими СМИ дороге, - указывается в опровержении. - Идея не нова, сценарий тоже - на них можно смело ставить лейбл "Designed in Washington. Assembled in Rome". Теперь уже в итальянских СМИ мы наблюдаем осуществление "обкатанного" в США сценария использования мифической угрозы российского вмешательства во внутриполитические дела".

В связи с этим в российском ведомстве сочли уместным напомнить о словах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, говоря о последних тенденциях в западных СМИ, что "публиковать можно все, что угодно". По словам главы российского МИД, в Москве видят, "как множатся обвинения, утверждения, заявления", однако, указал он, "пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней".