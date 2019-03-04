{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посольство РФ в Лондоне считает, что британские СМИ хотят сделать дипмиссию "токсичной"

В российском диппредставительстве отметили, что удобным для этого поводом является годовщина инцидента в Солсбери

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Кампания против посольства РФ, развернутая в британских СМИ во время первой годовщины инцидента с отравлением в Сослбери, преследует цель ограничить деятельность российского дипломатического представительства.

Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь посольства.

"Единственная цель, которую преследует нынешняя кампания - сделать посольство "токсичным", ограничить его деятельность, создать препятствия нормальному функционированию дипмиссии. Годовщина событий в Солсбери - лишь удобный повод для подобных действий", - сказал российский дипломат.

Теги
ВеликобританияРоссия
Ситуация на Корейском полуострове
Россия и США продолжат координацию по урегулированию на Корейском полуострове
Стороны также обсудили итоги второго саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое
Читать полностью