Россия и США продолжат координацию по урегулированию на Корейском полуострове

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Москва и Вашингтон будут продолжать координировать усилия по урегулированию обстановки на Корейском полуострове. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении российского дипведомства по итогам консультаций посла по особым поручениям МИД Олега Бурмистрова и замминистра иностранных дел Игоря Моргулова с заместителем спецпредставителя Госдепартамента по КНДР Марка Лэмберта.

"Обстоятельно обсуждались итоги второго американо-северокорейского саммита в Ханое и перспективы общего процесса урегулирования проблем Корейского полуострова, - отметили в МИД. - Подчеркнута необходимость дальнейшей координации усилий всех вовлеченных сторон на данном направлении".

Второй саммит США и КНДР прошел в Ханое 27-28 февраля. В преддверии встречи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян и Вашингтон вместе преодолевают недоверие и проблемы, а президент США Дональд Трамп пообещал реализовать имеющийся, по его словам, безграничный экономический потенциал КНДР. Между тем стороны отказались от подписания совместного документа, договорившись продолжить диалог. При этом график мероприятий был существенно изменен.