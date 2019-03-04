Медведев прибыл с двухдневным визитом в Софию

СОФИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с двухдневным официальным визитом в Болгарию. Первым мероприятием в программе пребывания главы российского кабмина в Софии станет церемония его официальной встречи болгарским премьер-министром Бойко Борисовым и возложение венков к памятнику Неизвестному солдату на площади Александра Невского. После этого Медведев и Борисов отправятся на переговоры, в повестке которых, как сообщала пресс-служба кабмина РФ - актуальные вопросы российско-болгарского торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия, реализация совместных проектов в энергетике, промышленности, АПК, туризме и других областях.

Как ожидается, одной из главных тем переговоров будет возможность продления газопровода "Турецкий поток" через Болгарию. Как отметил Медведев в интервью болгарской газете "Труд" в преддверии визита, российская сторона не хотела бы повторения ситуации с "Южным потоком", а потому ждет "твердых гарантий", что ЕС не будет чинить препятствия планам поставок газа по этому маршруту.

Еще одним важным вопросом повестки является возможное участие РФ в возобновлении строительства АЭС "Белене". По словам первого замглавы аппарата правительства РФ Сергея Приходько, "после того, как в Софии примут необходимые внутренние решения, госкорпорация "Росатом" будет готова приступить к предметным консультациям относительно возможных форматов участия в строительстве АЭС". Он подчеркнул, что Росатом способен "обеспечить достройку станции в сжатые сроки и выступить в качестве партнера на всем жизненном цикле АЭС".

В ходе визита планируется подписание ряда документов о сотрудничестве в различных областях. Медведев в Болгарии проведет также встречи с президентом этой страны Руменом Радевым и другими официальными лицами. Во вторник, 5 марта премьер-министры двух стран откроют болгаро-российский бизнес-форум в области туризма.

Визит российского премьера проходит на фоне празднования в Болгарии 141-й годовщины освобождения страны от османского ига (3 марта) и в год 140-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (7 июля). По завершении мероприятий в Софии во вторник глава кабмина РФ вылетит с двухдневным визитом в Люксембург.