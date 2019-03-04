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Выход США и России из ДРСМД
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Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД

МИД РФ направит американской стороне соответствующее уведомление
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД).

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Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

Пресс-служба Кремля сообщила, что документ подписан исходя из необходимости принятия мер из-за нарушения со стороны США обязательств по договору. 

Указ о приостановлении выполнения ДРСМД вступает в силу со дня его подписания - 4 марта.

Также МИД РФ поручено направить государствам - участникам договора соответствующее уведомление.

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия якобы нарушает договор. В ответ на это президент РФ Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВыход США и России из ДРСМД
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