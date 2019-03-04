Посольство России запросило у Лондона итоги годового расследования по инциденту в Солсбери

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с запросом результатов годового расследования по инциденту в Солсбери, сопроводив ее докладом, который приурочен к первой годовщине инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в понедельник заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко в эфире телеканала НТВ .

Ранее диппредставительство на своем сайте опубликовало 50-страничный доклад "Солсбери: вопросы без ответа". В документе излагается подробная хронология событий, включая сам инцидент, международную реакцию на него, ход расследования, дипломатическую переписку между Москвой и Лондоном.

"Мы послали этот доклад в Форин оффис и попросили, естественно, их комментарий. Мы попросили также предоставить информацию о годе расследования, собственно говоря, к чему пришли", - отметил дипломат. "Мы хотим, конечно, встречи со Скрипалями, это тоже мы отразили в ноте", - добавил он.

По его словам, российская сторона при публикации доклада в первую очередь рассчитывала "объяснить британской общественности, все-таки что же произошло в Солсбери". Он также сообщил, что сайт посольства "перегрелся" от количества посетителей, стремящихся ознакомиться с документом. "Мы довольны, потому что это именно те ответы на вопросы, которые ищут сейчас британцы и хотят задать эти вопросы своему правительству", - заключил Яковенко.