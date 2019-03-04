Лавров: формирование конституционного комитета Сирии может завершиться в ближайшее время

ЭР-РИЯД, 4 марта. /ТАСС/. Процесс формирования сирийского конституционного комитета может завершиться в скором будущем. Об этом в понедельник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с государственным министром по иностранным делам Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

"Сейчас трудно называть конкретные сроки, но работа идет очень активно. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы увидим ее завершение", - сказал Лавров.

"У нас есть четкое понимание, одобренное всеми основными игроками, так или иначе влияющими на сирийское урегулирование, что приоритетом номер один является создание конституционного комитета", - отметил глава МИД РФ. Он подчеркнул, что попытки замедлить его формирование, включая предложения альтернативных вариантов политического урегулирования, в данный момент не отвечают интересам сирийского народа и не помогают началу инклюзивного процесса под эгидой ООН.

Министр также выразил признательность саудовской стороне за подтверждение нацеленности на то, чтобы "побуждать сирийских оппозиционеров, которые находятся на территории Саудовской Аравии, конструктивно содействовать политическому процессу".

Решение создать конституционный комитет было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 30 января 2018 года. Предполагается, что в комитет войдут делегаты от правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества.