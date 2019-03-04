Бондарев: новая редакция ДРСМД возможна при условии расширения списка участников договора

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Новая редакция Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) возможна при условии расширения списка его участников, так как многие страны, а не только Россия и США, в настоящий момент имеют запрещенное соглашением оружие, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о приостановлении выполнения условий ДРСМД.

Пресс-служба Кремля сообщила, что документ подписан исходя из необходимости принятия мер из-за нарушения со стороны США обязательств по договору. Указ о приостановлении выполнения ДРСМД вступает в силу со дня его подписания - 4 марта.

"Конечно, в действовавшей редакции ДРСМД уже давно был не актуален. С момента его заключения прошло более 30 лет, запрещенное оружие появилось уже в арсенале многих других стран. Считаю, что новая редакция договора возможна при расширении списка его участников, что Россия и предлагала сделать ранее", - пояснил ТАСС Бондарев.