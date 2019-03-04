Посол России в США назвал кризисной ситуацию с контролем над вооружениями в мире

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Ситуация в сфере контроля над вооружениями в мире в настоящее время является кризисной. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая в понедельник в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

"Ситуация в сфере <...> контроля над вооружениям очень плохая. Мы находимся в кризисе", - сказал он.

"Некоторые политики и генералы в Вашингтоне начинают думать о том, что в ядерной войне можно стать победителем. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы послать сигнал - победить в ядерной войне нельзя", - добавил Антонов.

Он также заявил, что Россия заинтересована в урегулировании ситуации на Корейском полуострове мирным путем и выражает готовность работать с Соединенными Штатами по этому вопросу.

"Что касается Ханоя: во-первых, Северная Корея является нашим соседом. Надеюсь, вы понимаете, что мы не заинтересованы в ракетных и ядерных вызовах российской безопасности вдоль нашей границы. Это означает, что поддерживаем мирное решение всех проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня в этом регионе", - сказал он.

"Во-вторых, мы бы хотели подтвердить нашу готовность работать с Соединенными Штатами по этому вопросу. Мы давали это понять много раз", - подчеркнул Антонов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе американского посольства в Москве, курирующий вопросы КНДР представитель Госдепартамента Марк Лэмберт встретится 4-5 марта в Москве с российскими официальными лицами для обсуждения вопросов денуклеаризации Корейского полуострова.