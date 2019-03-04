Кабмин: РФ заинтересована в сотрудничестве с Люксембургом в цифровой экономике и космосе

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россия заинтересована в сотрудничестве с Люксембургом в сферах цифровой экономики, инноваций и космоса. Об этом заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько в преддверии официального визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Люксембург.

"Сотрудничество с Великим Герцогством в цифровой экономике и информационных технологиях, несомненно, представляют для нас особый интерес. Люксембург в этих областях достиг значительных результатов, и накопленный им опыт достоин изучения", - сказал Приходько.

Представитель кабмина добавил, что Люксембург является одним из крупнейших мировых финансовых центров, способных предоставить полный спектр услуг, в которых нуждается российский бизнес. Великое Герцогство также сотрудничает с Москвой в сфере развития "умной" городской инфраструктуры, создания технопарков и технополисов, отметил Приходько.

Первый замглавы руководителя аппарата правительства добавил, что перспективным является сотрудничество в космической области. "В кластер космических технологий ВГЛ входят около 20 компаний. Основные направления деятельности - разработка и производство малых космических аппаратов, электрических ракетных двигателей, композитных материалов для авиационных и космических применений, обработка данных дистанционного зондирования Земли, операторские услуги", - отметил он.

Приходько отметил, что наблюдается прогресс в развитии отношений в сфере финансовых технологий. "В ноябре прошлого года российская ассоциация "Финтех" и люксембургский Luxembourg House of Financial Technologies заключили меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым стороны будут содействовать развитию и укреплению партнерских отношений между российским и люксембургским финтех-сообществами", - пояснил он.

Люксембургские партнеры успешно сотрудничают с фондом "Сколково" на основе подписанного в феврале прошлого года меморандума с Люксембургским агентством по науке и инновациям (Luxinnovation). По словам Приходько, идет работа по обмену информацией и созданию новых возможностей для продвижения инновационных компаний на рынки обеих стран. Ожидается, что люксембургские партнеры примут участие в стартап-фестивале Startup Village 2019, а также в Московском международном форуме инновационного развития "Открытые инновации".