Заседание Большой российско-итальянской межпарламентской комиссии пройдет в Госдуме

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Заседание Большой российско-итальянской межпарламентской комиссии пройдет во вторник в Госдуме. Ее откроют спикер российской нижней палаты Вячеслав Володин и находящийся в Москве с визитом председатель Палаты депутатов Италии Роберто Фико.

Итальянские и российские парламентарии обсудят вопросы укрепления международной безопасности, в том числе стабилизации в кризисных регионах, в частности, в Средиземноморье и на Ближнем Востоке, а также ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей давности (ДРСМД), сообщили в пресс-службе Госдумы. Отдельно предполагается рассмотреть аспекты экономического сотрудничества в контексте глобальной конкуренции и необходимости развития цифровой экономики.

Также, как сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, будет обсуждаться доклад "Россия - ЕС: перспективы диалога и взаимодействия на международных парламентских площадках". По его словам, несмотря на непростой период во взаимоотношениях РФ и ЕС, "Италия на различных уровнях последовательно выступает за развитие общеевропейского сотрудничества с Россией". "Обмен мнениями здесь будет весьма полезным", - считает глава комитета.

Одновременно во вторник глава Палаты депутатов Италии выступит на пленарном заседании на Охотном ряду. Он станет седьмым иностранным гостем за время текущего созыва Госдумы, который обратится с ее трибуны к российским парламентариям. До этого запланирована двусторонняя встреча Роберто Фико с Вячеславом Володиным.

Заседание российско-итальянской межпарламентской комиссии станет 16-м по счету. Предыдущее состоялось в октябре 2016 года в Риме после двухлетнего перерыва. Тогда было подписано совместное коммюнике, где подчеркивалась необходимость наращивать двустороннее взаимодействие по различным направлениям: в культуре, образовании, туризме, космосе, научно-технической сфере.