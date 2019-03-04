Медведев: ЕС, как зачарованный, следует за США и продолжает невыгодные санкции против РФ

ТАСС, 5 марта. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что попытка Запада подорвать экономику РФ санкциями провалилась, а их "воспитательный эффект" равен нулю. При этом председатель правительства констатирует, что Европа, вопреки логике и собственной выгоде, следует за США.

"Какова была на самом деле главная цель этих санкций? Подорвать нашу экономику. Как видите, эта попытка провалилась", - заявил глава российского кабинета министров в интервью изданию Luxemburger Wort накануне визита в Люксембург. По мнению Медведева, "сегодня санкции только тормозят развитие отношений с европейскими партнерами, не говоря уже об убытках, которые несут все".

"Ведь и мы были вынуждены ввести ответные ограничения, но при этом сразу сказали: не мы инициаторы санкционной войны, и свои ограничения мы готовы немедленно снять, как только другая сторона сделает первый шаг", - подчеркнул премьер. Но, по его оценке, "Евросоюз, как зачарованный, следует за США и продолжает из года в год продлевать свои санкции".

"Так что давайте будем откровенны: это действительно никому не нужно и не выгодно. Да и "воспитательный эффект" - нулевой", - отметил Медведев. Он добавил, что многие партнеры РФ "осознают всю бесперспективность этой линии", и считает важным, что "Люксембург - одно из таких государств".

Говоря о введенных против РФ санкциях, председатель правительства заметил, что "каждый имеет право на свои заблуждения". "Но я никак не могу согласиться с оценкой санкций как "необходимого ответа". Необходимого кому? Крымчанам, которые сделали свой осознанный и свободный выбор в рамках одной из самых демократичных процедур - на референдуме. Или русским на востоке Украины? Уверен, у них совершенно другой взгляд на так называемую мирную украинскую "зиму, лето и осень", - сказал Медведев.

Он обратил внимание на тот факт, что "несмотря на гуманитарную помощь со стороны России, ситуация там [на юго- востоке Украины] очень сложная". "Десятки тысяч людей практически в центре Европы, в XXI веке живут в условиях энергетической и транспортной блокады. По сути - в условиях гуманитарной катастрофы", - привел примеры глава кабмина РФ. На его взгляд, "к сожалению, до полного урегулирования пока далеко". "В первую очередь - из-за неконструктивной позиции киевских властей, которые, по всей видимости, и не собираются выполнять минские договоренности. А санкции действуют против России. Странная логика", - заключил Медведев.