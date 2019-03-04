Медведев призвал Европу уважать традиции других стран и не навязывать свои стандарты

ТАСС, 5 марта. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что российская культура является частью европейской, но в то же время он призвал Европу уважать чужие традиции и не навязывать другим странам свои стандарты. Такое мнение он выразил в интервью газете Luxemburger Wort в преддверии своего визита в Великое Герцогство Люксембург.

"Что же касается системы ценностей, то она у людей складывается десятилетиями, а то и веками, и уж точно не по указанию сверху и не по сигналу от СМИ. Безусловно, каждый человек сам выбирает свой путь и пристрастия, в личные, интимные вопросы вмешиваться недопустимо, с осуждением заглядывать кому-то в спальню мы точно не собираемся, но и пропагандировать то, что идет вразрез с убеждениями большинства людей в России, тоже не будем. У Европы в этом плане одна история, у нас - другая. Надо уважать чужие традиции, а не навязывать другим государствам свои стандарты", - сказал российский премьер-министр.

Таким образом Медведев прокомментировал слова корреспондента газеты Штефана Шолля о все чаще звучащей в СМИ и среди политиков России критике распространенных в Европе так называемых постхристианских ценностей, которые принципиально расходятся с традиционными ценностями россиян. При этом премьер призвал не ставить знак равенства между репликами на эту тему участников телевизионных ток-шоу и позицией официальных лиц. Медведев также добавил, что в России "существуют различные мнения и взгляды на Европу и ее ценности, в том числе и критические", подчеркнув, что дискуссии на эту тему в стране ведутся на протяжении не одного столетия.

"Мы, безусловно, неотделимы от Европы, от тех политических, экономических, цивилизационных процессов, которые протекают на этом континенте. И во все времена мы не были замкнутым пространством, закрытым для международных контактов. В свою очередь подлинно единая Европа немыслима без России. Это понимали и многие европейские политики, например, Шарль де Голль, который, как известно, выдвинул концепцию Большой Европы от Атлантики до Урала", - отметил глава российского правительства.

По его словам, "если посмотреть исторически, российская цивилизация - неотъемлемая часть мировой цивилизации, а российская культура - часть европейской". В то же время, добавил он, особенное положение России на стыке западной и восточной цивилизаций научило страну "понимать культуру Востока, которая обогатила нас и оказала существенное влияние на различные сферы нашей жизни".

В этом смысле мы прошли большой и сложный путь, которым может похвастаться не каждая европейская страна, и, конечно, не забываем об этом. Мы не склонны противопоставлять западное и восточное начало, а, наоборот, видим в этом наше преимущество. Об этом писал и замечательный ученый, историк Лев Гумилев: Россия - самобытная страна, органически соединившая в себе элементы Востока и Запада", - резюмировал Дмитрий Медведев.