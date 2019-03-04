Правительство РФ подвергло критике доклад Европейской комиссии по борьбе с расизмом

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Российская сторона считает субъективным мониторинговый доклад о России, опубликованный Советом Европы и составленный Европейской комиссией по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) по итогам визита в Российскую Федерацию в 2018 году. ЕКРН является независимым органом по правам человека, специализирующимся на проблемах, касающихся расизма и нетерпимости.

В приложении к докладу Совета Европы фигурирует текст, содержащий мнение правительства Российской Федерации.

"Профильные ведомства Российской Федерации внимательно ознакомились с проектом доклада Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью, - говорится в нем. - Отмечаем, что приведенные в проекте заключения статистические данные, а также оценки российской государственной политики и правового регулирования общественных отношений в сфере противодействия экстремистской деятельности базируются на субъективном подходе к использованию информации. Доклад основан на использовании информации, публикуемой неофициальными источниками, без должного учета официальной государственной статистики, а также вырванной из контекста".

Российское правительство также напоминает, что "перед посещением ЕКРН Российской Федерации органы власти страны проинформировали Секретариат ЕКРН о непризнании полномочий комиссии в сфере защиты прав ЛГБТ и подчеркнули, что этот вопрос не входит в мандат Комиссии".

"Неприемлема" и трактовка вхождения Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию, указывается в тексте.

"Подчеркиваем, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются неотъемлемой частью Российской Федерации, которые воссоединились с нашей страной в результате свободного волеизъявления населения в рамках референдума, - указывается в документе. - Что касается ситуации на юго-востоке Украины, то она представляет собой вооруженный конфликт, не носящий международного характера, который является результатом развязанной киевскими властями войны против части собственного населения".