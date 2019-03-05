Конкурс по отбору кандидатов на пост главы Биробиджана пройдет 2 апреля

ТАСС, 5 марта. Депутаты городской думы определили дату проведения конкурса на отбор кандидатов на пост мэра Биробиджана: он состоится 2 апреля. Об этом ТАСС сообщили в городской думе.

Мэр Биробиджана Евгений Коростелев досрочно сложил полномочия на прошлой неделе. Причины такого решения в городской администрации не прокомментировали. Накануне городская дума приняла его отставку.

"Гордума на заседании во вторник определила дату проведения конкурса на отбор кандидатов на должность мэра, он пройдет 2 апреля, выдвижение кандидатов будет происходить с 9 по 27 марта", - уточнили в думе.

Конкурсная комиссия, в состав которой войдут десять человек от думы и десять от правительства области, по итогам конкурса представит думе не менее двух кандидатов. Депутаты городской думы выберут одного из них путем тайного голосования в середине апреля.

Как сообщалось, с 1 марта обязанности главы мэрии Биробиджана исполняет первый заместитель мэра Андрей Пивенко, обязанности главы муниципального образования город Биробиджан - председатель городской думы Павел Ворожбит.