Фракция единороссов в гордуме Астрахани выбрала нового главу вместо исключенного за дебош

АСТРАХАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Депутатское объединение партии "Единая Россия" в гордуме Астрахани выбрало нового руководителя фракции вместо исключенного за дебош Владимира Сухарева. Пост занял зампредседателя гордумы Ильдар Измайлов, сообщили во вторник в пресс-службе городского совета.

Президиум генсовета "Единой России" 21 февраля на заседании исключил из рядов партии Сухарева за нанесение ей репутационного ущерба. Это было сделано после публикации в соцсетях видеозаписи, на которых был запечатлен мужчина, нецензурно выражавшийся возле одного из ресторанов в Астрахани. Автор публикации сообщал, что на видео запечатлен депутат гордумы, член партии "Единая Россия" Сухарев, демонстрировавший свое удостоверение. Позднее Сухарев написал заявление о сложении своих полномочий, президиум регионального политического совета астраханского отделения на пост главы фракции рекомендовал двух кандидатов - заместителей председателя гордумы Измайлова и Сергея Кодюшева.

"Сегодня утром состоялось заседание фракции. Избрали [руководителем фракции] Ильдара Измайлова", - сказали в пресс-службе, отметив, что Сухарев, несмотря на исключение из партии "Единая Россия", продолжит депутатскую деятельность.

Ильдару Измайлову 47 лет, родился в Астрахани. Впервые был избран депутатом в гордуму в 2010 году, тогда занимал должность председателя комитета по экономическому развитию. В 2015 году на выборах в горсовет вновь получил поддержку большинства избирателей в своем округе. В 2018 году избран зампредседателя гордумы.