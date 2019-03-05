Главу дептранса Владимирской области отстранили из-за неосвоения средств на ремонт дорог

ВЛАДИМИР, 5 марта. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин временно отстранил от должности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Романенко, ведомство которого в 2018 году не освоило 242 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщил во вторник Сипягин на своей странице в соцсети "Вконтакте".

"Я считаю отстранение руководителя от должности на время проведения служебной проверки в его ведомстве необходимой мерой. Только так можно гарантировать ее объективный результат. Проверка в департаменте проводится по факту неосвоения бюджетных средств, которые должны были пойти на капремонт, ремонт и содержание автодорог в области", - написал губернатор.

Ранее информация о возможном увольнении Романенко, которому руководство региона предложило оставить пост по собственному желанию, стала поводом для начала широкого общественного обсуждения кадровой политики Сипягина. Жители региона собрали около 1,5 тыс. подписей против увольнения Романенко. В конце января 2019 года депутаты областного Законодательного собрания приняли постановление, в котором выразили обеспокоенность кадровыми перестановками, которые проводит губернатор.