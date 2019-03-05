Медведев встретился с председателем парламента Болгарии

СОФИЯ, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках своего визита в Болгарию встретился с председателем Народного собрания республики Цветой Караянчевой.

Караянчева встретила главу российского правительства у входа в здание Народного собрания, они обменялись рукопожатием, сфотографировались для прессы, после чего приступили к беседе, в которой также принимают участие и представители делегаций двух стран.

Завершив беседу, Медведев и Караянчева вышли на площадь Народного собрания республики, где глава российского кабмина возложил венок к памятнику Царю-Освободителю Александру II.

Почетный караул установил венок с надписью "От правительства Российской Федерации" у монумента. Медведев поправил ленты на венке и около минуты стоял у монумента, выразив дань памяти российскому императору и солдатам, погибшим в русско-турецкой войне.

Памятник Царю-Освободителю является символом признательности болгарского народа России, сыгравшей ключевую роль в освобождении страны от пятивекового османского ига. На лицевой стороне памятника выбита надпись: "Царю-Освободителю. Признательная Болгария".

Медведев прибыл с двухдневным визитом в Софию в понедельник. Он провел переговоры со своим коллегой Бойко Борисовым и президентом Болгарии Руменом Радевым.