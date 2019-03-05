Посол РФ: Лондон оказывает давление на работу российских дипломатов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Великобритания оказывает психологическое давление на работу российского посольства, не продлевая визы дипломатам на необходимый для нормальной работы срок. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во вторник в прямом эфире телеканала НТВ.

"Британцы отказываются выдавать новым сотрудникам визы. У нас некоторые сотрудники ждут визы год-полтора и так их и не получают, то есть проводится линия на сдерживание восстановления деятельности посольства", - сказал дипломат.

По словам Яковенко, Великобритания пытается таким образом диктовать, кто должен работать в посольстве России. Он описал такую ситуацию: визу продлевают всего на три месяца, паспорт для ее оформления держат около двух с половиной месяцев, в результате человек фактически постоянно находится без основных документов и не может никуда ездить - ни в Москву, ни в другие страны. "Есть такое, знаете, психологическое давление на весь состав посольства", - констатировал посол.

В декабре прошлого года стало известно, что Москва и Лондон впервые после инцидента в Солсбери выдали на взаимной основе некоторое количество виз будущим сотрудникам дипмиссий. Яковенко тогда предположил, что будет хотя бы наполовину восстановлена численность российского посольства. Между тем представитель британского МИД сообщил об отсутствии договоренностей между двумя странами о восстановлении численности дипмиссий.

4 марта 2018 года в Солсбери, по версии британской стороны, были отравлены нервно-паралитическим веществом экс- полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту и, не предъявив никаких доказательств, выслал из страны 23 российских дипломата. Россия категорически отвергла все обвинения и в ответ выслала аналогичное количество сотрудников британского посольства.