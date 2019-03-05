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Кризис в Сирии
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МИД РФ: доклад о применении хлора в городе Дума будет использован для давления на Сирию

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Доклад Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) о якобы использовании в сирийской Думе хлора в апреле 2018 года будет использован Западом для давления на Дамаск. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"Нет сомнений, что результаты этого "расследования" будут вновь использованы антисирийски настроенными правительствами для подкрепления безосновательных обвинений в адрес Дамаска, - отметили в министерстве. - Аргументы все те же, а именно: в то время, мол, город Дума находился под контролем боевиков, а баллоны с хлором якобы были сброшены с большой высоты, что могла сделать только правительственная авиация".

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