В МИД РФ заявили, что продолжит диалог с Европейской комиссией по борьбе с нетерпимостью

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Москва заинтересована в продолжении конструктивного диалога с Европейской комиссией по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН, независимый экспертный орган Совета Европы), несмотря на имеющиеся разногласия. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

Ранее ЕКРН опубликовала доклад по итогам своего визита в РФ, осуществленного в феврале прошлого года. Вместе с отмеченным в докладе рядом позитивных изменений, среди которых назначение уполномоченных по правам человека в российских субъектах и оказание широкомасштабной помощи беженцам с юго-востока Украины, покинувшим свою страну в связи с внутриукраинским вооруженным конфликтом, многие оценки в нем политизированы, подчеркнули в дипведомстве.

"Так, вынуждены заявить о неприемлемости положений доклада, в которых даются некорректные и неуместные трактовки статуса Крыма и города федерального значения Севастополь, воссоединившихся с Россией в порядке реализации права народов на самоопределение в результате свободного волеизъявления населения по итогам референдума, проведенного в соответствии с основополагающими принципами международного права, - указали в министерстве. - То же касается высказанных ЕКРН оценок внутриукраинского вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, развязанного киевскими властями против части собственного населения".

При этом, как отметили на Смоленской площади, значительная часть критических оценок европейских экспертов пришлась на якобы существующую в РФ дискриминацию представителей секс-меньшинств. "С самого начала мониторингового цикла Россия, подчеркивая, что принадлежность к какому-либо меньшинству не является препятствием для доступа к правосудию, заявила о непризнании за ЕКРН мандата на рассмотрение положения лиц, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу, - пояснили в МИД. - Российская позиция на этот счет остается неизменной, в том числе относительно того, что секс-меньшинства не являются некой уязвимой группой, якобы нуждающейся в особом режиме правовой защиты".

"Несмотря на имеющиеся разногласия, Россия готова к продолжению конструктивного и деполитизированного диалога с комиссией, - подчеркнули в дипведомстве. - В частности, интерес представляет укрепление взаимодействия по выявлению и предупреждению распространения агрессивного национализма, неонацизма, а также возвеличивания нацистских пособников в государствах-членах Совета Европы".