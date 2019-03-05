Посольство в Чехии пообещало, что отказ во въезде сотруднику МИД РФ не оставят без ответа

ПРАГА, 5 марта. /ТАСС/. Отказ во въезде в Чехию сотруднику МИД РФ, прибывшему в составе российской делегации для участия в намеченном на среду заседании российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, является проявлением недружественных действий и не останется без ответа. Об этом ТАСС во вторник сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин.

"4 марта текущего года представителю МИД России, направлявшемуся в Чехию в составе официальной российской делегации для участия в 11-м заседании российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, было отказано во въезде на территорию Чехии в аэропорту города Прага, - отметил дипломат. - В этой связи посольством сделано представление заместителю министра иностранных дел Чехии и директору курирующего территориального департамента МИД Чехии. Отметили, что подобные действия являются недружественными, не отвечают характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа".

Ранее чешские СМИ сообщили об отказе во въезде в республику "по соображениям безопасности" члену российской делегации.