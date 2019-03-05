Матвиенко предлагает проверять, как решения чиновников влияют на уровень счастья россиян

"Когда я приехала из Объединенных Арабских Эмиратов, там действительно создано министерство счастья, я спрашивала, как это работает, и вбросила эту тему в общество, понимая, что сейчас такой нещадной критике подвергнусь. Это образно министерство счастья, на самом деле нам надо стремиться к тому, чтобы мы замеряли каждый год, в результате наших действий и решений насколько люди стали более счастливы", - сказала Матвиенко на встрече с женщинами - участницами конкурса "Лидеры России".

"Надо эту тему развивать, мы все хотим, чтобы Россия была страной счастливых людей", - добавила она.

Министерство счастья в ОАЭ было создано в 2016 году при реформировании структуры управления эмирата Дубай. Это ведомство, по задумке главы эмирата шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, должно рассматривать любое решение, принимаемое кабинетом, с точки зрения его влияния на счастливое будущее подданных эмира.

В ходе визита в ОАЭ в апреле 2016 года Матвиенко заявила, что считает интересным опыт Дубая по реформированию правительства, в том числе она обратила внимание на созданное в эмиратах министерство счастья. Она тогда высказала мысль, что такой опыт мог бы быть интересен и для России.