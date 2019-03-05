Посольство РФ ждет ответа МИД Британии на депутатский запрос о прошлом посла Яковенко

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании с нетерпением ожидает ответа МИД Соединенного Королевства на запрос двух британских депутатов, потребовавших изучить прошлое посла РФ в Лондоне Александра Яковенко на предмет связей с советской разведкой. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии российского посольства.

"Направление запросов в исполнительные органы власти является не только правом, но и обязанностью депутатов, представляющих интересы своих избирателей в любом парламенте мира. Мы с нетерпением будем ждать официального ответа Форин офиса по данному вопросу, - подчеркнули в диппредставительстве. - Вместе с тем полагаем, что британским избирателям было бы весьма интересно узнать о связях со спецслужбами самого [направившего запрос депутата Боба] Сили. Биография депутата (журналист, политконсультант, военнослужащий, ученый) и активность на российском направлении, которую он развил за полтора года пребывания в Палате общин, заставляет сомневаться, в чьих интересах - жителей избирательного округа на острове Уайт или "глубинного истеблишмента" - он работает".

3 марта - накануне годовщины инцидента в английском Солсбери - таблоид The Mail on Sunday написал о том, что двое депутатов Палаты общин британского парламента - консерватор Боб Сили и независимый парламентарий Иэн Остин - направили на имя главы МИД страны Джереми Ханта письмо с требованием тщательно изучить якобы имевшие место связи посла России в Великобритании Александра Яковенко с КГБ и ГРУ. Издание утверждало, что проведенное им расследование указывает на то, что Яковенко якобы был агентом советской разведки, когда работал на дипломатической должности в постоянном представительстве СССР при ООН в 80-х годах. По сведениям издания, Яковенко завершил свою командировку и вернулся в Москву как раз тогда, когда из США была выслана группа из 25 советских дипломатов, которых источники американских СМИ в администрации Рональда Рейгана, занимавшего тогда должность президента США, называли "старшими офицерами [советской] разведки".

Посольство РФ в Великобритании опровергло данные утверждения, назвав их "грубой ложью" и направило главному редактору The Mail on Sunday Тэду Верити письмо, в котором говорится, что российской посол ожидает от газеты официальных извинений за клевету в свой адрес.