Москалькова передала в ООН жалобу украинцев на невозможность голосовать на территории РФ

ЖЕНЕВА, 5 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет о жалобах живущих в России украинцев, которые лишены возможности проголосовать на выборах президента Украины.

Встреча Москальковой и Бачелет состоялась во вторник.

Москалькова рассказала, что к ней обращаются граждане Украины, которых на территории России проживает порядка 2 млн. "Они хотели бы участвовать в выборах президента на Украине, но на территории РФ закрыты все избирательные участки", - сказала Москалькова.

Выборы президента пройдут 31 марта. По решению украинских властей все пять избирательных участков для граждан Украины на территории России были закрыты. Свое решение власти Украины объяснили "соображениями безопасности".