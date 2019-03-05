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Москалькова передала в ООН жалобу украинцев на невозможность голосовать на территории РФ

Омбудсмен рассказала, что к ней по этому вопросу обращаются граждане Украины, проживающие на территории РФ

ЖЕНЕВА, 5 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет о жалобах живущих в России украинцев, которые лишены возможности проголосовать на выборах президента Украины.

Встреча Москальковой и Бачелет состоялась во вторник.

Москалькова рассказала, что к ней обращаются граждане Украины, которых на территории России проживает порядка 2 млн. "Они хотели бы участвовать в выборах президента на Украине, но на территории РФ закрыты все избирательные участки", - сказала Москалькова.

Выборы президента пройдут 31 марта. По решению украинских властей все пять избирательных участков для граждан Украины на территории России были закрыты. Свое решение власти Украины объяснили "соображениями безопасности".

Теги
УкраинаРоссияБачелет, МишельМоскалькова, Татьяна Николаевна
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