Песков: формат группы по Сирии, обсуждавшийся Путиным и Нетаньяху, предстоит проработать

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Вопросы создания рабочей группы по Сирии еще предстоит проработать, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, обсуждались [президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху] различные форматы взаимодействия между Россией и Израилем в плане дальнейшей стабилизации и нормализации обстановки в Сирии и вокруг нее, включая чувствительные вопросы для всех заинтересованных сторон", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что "у разных сторон в этом деле есть свои чувствительные вопросы".

"Какие именно будут форматы, какая будет композиция участников - пока говорить чуть-чуть преждевременно. Это будет прорабатываться", - отметил Песков.

27 февраля в Москве прошли переговоры Путина и Нетаньяху, по итогам которых глава российского государства заявил, что рабочая группа по Сирии с участием России, Израиля и других государств, а также самих сирийцев, может заняться вопросами нормализации ситуации в этой стране уже после окончательного подавления терроризма в Сирийской Арабской Республике. Ранее высокопоставленный источник в правительстве Израиля сообщил журналистам по итогам визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Москву, что Москва и Тель-Авив решили создать рабочую группу с участием ряда стран "для проработки вопроса об удалении из Сирии иностранных сил".

"Что касается рабочей группы, то идея заключается в том, чтобы со всеми заинтересованными сторонами - это, прежде всего, конечно руководство Сирийской Арабской Республики, это, может быть, оппозиция, это страны региона, все, кто вовлечен в этот конфликт - создать такую рабочую структуру, которая бы занялась окончательной нормализацией уже после подавления последних очагов терроризма", - сказал Путин.

"Связано это, в том числе, и с выводом всех [иностранных] вооруженных сил с территории Сирийской Арабской Республики, и с воссозданием в полном объеме сирийской государственности с сохранением ее территориальной целостности", - сказал президент РФ. Он подчеркнул, что это полностью соответствует российской позиции по Сирии, и данный вопрос обсуждался на встрече с Нетаньяху.