Песков: расследования мнимого влияния РФ на Трампа в США уже девальвировали себя

"Этих расследований так много, что их значение, безусловно, девальвировалось, - отметил он. - В целом это все, конечно, все меньше и меньше походит на серьезный подход. Главное, что ни одно из ранее начатых расследований не дало хоть каких-то серьезных, кроме смехотворных, результатов".

Отвечая на просьбу прокомментировать запуск очередного такого расследования, представитель Кремля заявил: "Мы не имеем ни возможности, ни желания комментировать каждое новое расследование, которое начинает та или иная группа законодателей США". "В целом, конечно, наверное, это не наше дело, это дело США", - добавил он.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США 4 марта начал расследование, касающееся предвыборной кампании Дональда Трампа, деятельности его переходной команды после победы на выборах, а также бизнеса американского лидера, сообщила ранее телекомпания CNN. Во время расследования будут изучаться такие вопросы, как возможное воспрепятствование осуществлению правосудия, сговор с Россией и злоупотребление полномочиями. Полученная информация может быть использована в качестве основания для процедуры импичмента.

Комитет начал расследование в условиях, когда близится к завершению другое расследование - спецпрокурора Роберта Мюллера. Он уже почти два года занимается расследованием якобы имевших место попыток влияния на выборы в США в 2016 году, а также выясняет, не совершил ли глава государства преступлений в период своей предвыборной кампании или уже во время президентства. Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.