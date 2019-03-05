Посольство РФ: британские СМИ замалчивают публикацию доклада по инциденту в Солсбери

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. СМИ Великобритании замалчивают факт публикации доклада "Солсбери: вопросы без ответов", подготовленного посольством РФ в Лондоне к годовщине отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии посольства.

"Во-первых, хотели бы обратить внимание на то, что доклад "Солсбери: вопросы без ответов" представляет собой объемный материал о произошедшем с Сергеем и Юлией Скрипалями, а также об инциденте в Эймсбери. Рекомендуем всем, кому небезынтересны таинственные события, имевшие место в графстве Уилтшир, ознакомиться с его содержанием на официальном сайте посольства, - говорится в комментарии. - Что касается реакции британской стороны на документ, то пока, по всей видимости, о ней говорить преждевременно - пусть местный истеблишмент тщательно изучит его канву. Вместе с тем нельзя не заметить очевидной вещи, которая в годовщину событий в Солсбери сразу бросается в глаза: британские СМИ в очередной раз бросились в пучину тиражирования новых порций бездоказательных вбросов и версий случившегося, целенаправленно замалчивая факт публикации упомянутого доклада".

В посольстве видят лишь одно разумное объяснение этому обстоятельству - "огромное количество поставленных в документе вопросов к следствию, на которые так и не дано вразумительных ответов".

"Призываем британские власти отойти от губительной практики введения в заблуждение британской, российской и мировой общественности, представив правдивую информацию о конкретных обстоятельствах инцидентов в Солсбери и Эймсбери", - подчеркнули российские дипломаты.