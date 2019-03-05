Слуцкий назвал циничными обвинения США в адрес РФ в неготовности сохранить ДРСМД

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает циничными и наглыми утверждения представителя госдепартамента США о неготовности России соблюдать свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для его сохранения.

В понедельник представитель Госдепартамента, комментируя подписание российским президентом Владимиром Путиным указа о приостановлении РФ выполнения условий ДРСМД, заявил, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, но с определенными условиями. В американском внешнеполитическом ведомстве добавили, что "разочарованы тем фактом, что Россия, похоже, не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению [договоренностей] и тем самым сохранить договор".

"Готовность США к переговорам по ДРСМД, безусловно, позитивный сигнал, если бы не очередные условия, больше похожие на ультиматум", - заявил журналистам во вторник Слуцкий. По его словам, "мантра о приверженности ДРСМД - лишь прикрытие для американских планов по окончательному слому договора, ответственность за который Вашингтон намеренно старается перевесить на Москву". "Причем цинично и нагло, в логике двойных стандартов", - указал глава комитета.

Он напомнил, что Россия "никогда не отказывалась от конструктивного диалога по вопросам контроля над вооружениями и всегда призывала к этому американскую сторону". "Россия предложила целую серию инициатив для спасения ДРСМД, пойдя на беспрецедентно открытые меры для демонстрации соблюдения своих обязательств по договору. Однако, заокеанские партнеры нас не только не услышали, но и, по всей видимости, слышать до сих пор не хотят", - добавил Слуцкий.

Но, продолжил он, в любом случае в России будут надеяться, что "здравый смысл победит", и "равноправный диалог по сохранению, может быть, даже расширению договорной базы по контролю над вооружениями будет возможен".

"Пока же Россия вынуждена приостановить свое участие в ДРСМД", - заключил глава комитета.