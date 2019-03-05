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Лавров обсудил с королем Саудовской Аравии Сирию и Йемен

Диалог был содержательным и конструктивным, отметил замглавы МИД Михаил Богданов

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 5 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили во вторник в Эр-Рияде вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Сирии и Йемене. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"С королем говорили по всем вопросам двусторонних отношений, затронули и сирийский кризис, и Йемен. Была очень содержательная и конструктивная беседа", - подчеркнул заместитель министра.

Он также сообщил, отвечая на соответствующий вопрос, что тема инцидента с саудовским журналистом Джамалем Хашкаджи в ходе беседы не поднималась.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияЙеменСаудовская АравияБогданов, Михаил Леонидович
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