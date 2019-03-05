В ЦИК заявили, что Москва подготовилась к электронному голосованию

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Власти Москвы финансово и административно подготовились к эксперименту по электронному голосованию на выборах депутатов в Мосгордуму этой осенью. Об этом заявил во вторник заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в рамках IX Московского гражданского форума.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий организацию на выборах 8 сентября в Москве эксперимента по дистанционному электронному голосованию в одном или нескольких одномандатных округах. В случае успеха эксперимента практику электронного голосования распространят на всю страну, полагают в ЦИК.

"Что касается электронного голосования, я поднял архивы ЦИК десятилетней давности. Были соответствующие документы по электронному голосованию, были заключения разных структур по этому поводу и во всех описывались существовавшие риски, которые десять лет назад никто не смог преодолеть. Мне кажется, Москва сейчас подготовилась интеллектуально, финансово и административно, чтобы такой эксперимент провести", - сказал Булаев, добавив, что по результатам эксперимента будет принято совместное решение о готовности применения данной технологии в других регионах на выборах разного уровня.

Он пояснил, что эксперимент лучше провести в рамках отдельного федерального закона, а не посредством поправок в существующий документ, поскольку в случае неудачи эксперимент не повлияет на избирательную систему в целом. "Мы предлагаем пожить этот год по временному закону. Москва в данном случае, как мне кажется, идет по абсолютно правильному пути, не рискуя избирательной системой страны, организуя это в пределах округа, в котором все можно проконтролировать", - добавил он.

В свою очередь председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что с помощью новых технологий можно будет решить одну из главных проблем - неактивное участие молодежи в избирательном процессе. "Она [молодежь] привыкла жить в других измерениях, в том числе в интернете. Наверное, рано или поздно будут новые методы голосования, и сейчас попробовать [электронное голосование уже можно]", - добавил он.