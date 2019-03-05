ЦИК: эксперимент по электронному голосованию в Москве не повлияет на итоги выборов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Результаты экспериментального электронного голосованию в Москве фактически не смогут повлиять на итоги выборов, но будут важны для определения перспектив этой технологии. Об этом заявил во вторник заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в рамках IX Московского гражданского форума.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий организацию на выборах 8 сентября в Москве эксперимента по дистанционному электронному голосованию в одном или нескольких одномандатных округах. В случае успеха эксперимента практику электронного голосования распространят на всю страну, полагают в ЦИК.

"Невозможно получить какой-то результат в виде фальсификации на одном избирательном округе. Это невозможно и никому это не нужно. Если посчитаете: 160 тыс. избирателей, 25-30% явка, 10-15% проголосовали дистанционно. Это эксперимент серьезный, но таких реальных последствий, влияющих на результат [выборов] <...> это маловероятно", - сказал Булаев.

По его мнению, в Москве создали уникальную возможность для проведения эксперимента, "который позволит ответить на вопрос: это имеет право на жизнь или об этом снова нужно на 10 лет забыть". "Поэтому у нас нет права на ошибку. Или мы делаем, или мы зачеркнули и говорим: для России это невозможно. Но очень бы не хотелось такой результат", - подчеркнул замглавы ЦИК.