Путин 6 марта проведет переговоры с президентом Южной Осетии

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду, 6 марта встретится со своим югоосетинским коллегой Анатолием Бибиловым, сообщили в пресс-службе Кремля.

"6 марта 2019 года в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым, который посетит Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении.

В Кремле уточнили, что "планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего наращивания двустороннего взаимодействия, прежде всего - в социально-экономической сфере".