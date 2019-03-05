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Политический кризис в Венесуэле

МИД РФ: Москва не ведет диалог с венесуэльской оппозицией по ситуации в стране

В ведомстве считают, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо не готов к диалогу

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Москва не ведет диалог с представителями венесуэльской оппозиции по урегулированию ситуации в этой стране. Об этом заявил во вторник журналистам директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

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"Разговора не было ни с ним [лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо], ни с его людьми", - указал дипломат. По его словам, нет оснований для такого диалога.

Щетинин подтвердил готовность России содействовать налаживанию контактов с конструктивно настроенной оппозицией в Венесуэле. "Но господин Гуайдо к такому диалогу не готов", - добавил он.

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ВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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