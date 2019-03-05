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Две рабочие группы создадут в Москве для подготовки к электронному голосованию

Одна группа будет заниматься техническими вопросами, вторая - правовыми

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Две рабочие группы - по техническим и правовым вопросам - создадут при Общественной палате Москвы для подготовки к эксперименту по электронному голосованию. Об этом сообщил журналистам во вторник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий организацию на выборах 8 сентября в Москве эксперимента по дистанционному электронному голосованию в одном или нескольких одномандатных округах. В случае успеха эксперимента практику электронного голосования распространят на всю страну, полагают в ЦИК.

"Было принято решение создать две рабочие группы [для подготовки к проведению эксперимента по электронному голосованию]. Одна будет заниматься технологическими и техническими вопросами, вторая - правовыми вопросами, то есть оказывать содействие в написании московского закона. На сегодняшний момент количество людей в группах не ограничиваем. Группы будут созданы при Общественной палате Москвы", - сказал Шапошников по итогам IX Московского гражданского форума.

Он добавил, что обращение с призывом вступить в группы уже направлено в адрес политических партий, при этом некоторые члены партий уже дали свое согласие на участие.

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