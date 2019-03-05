МИД РФ: правительство Венесуэлы мудро избежало провокации, не арестовав Гуайдо

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы, приняв решение не арестовывать главу венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо после его возвращения в Каракас, избежало провокации. Об этом заявил во вторник ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Венесуэльские власти поступили мудро: они избежали провокации, к которой их настойчиво толкали, - сказал дипломат. - Думаю, это показывает настроенность правительства Николаса Мадуро на мирное урегулирование без внутренних катаклизмов".

"Но, безусловно, решение о том, как действовать, полностью находится в компетенции законных властей Венесуэлы", - подчеркнул Щетинин.

Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны, однако ему удалось сбежать. 22 февраля он прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы. В течение прошлой недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор.

Накануне лидер венесуэльской оппозиции вернулся в Венесуэлу и впервые после почти двухнедельного отсутствия появился на митинге перед сторонниками в Каракасе.