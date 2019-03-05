Посольство России предложило организовать для британских спецслужб день открытых дверей

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне предлагает организовать день открытых дверей для сотрудников британских спецслужб, чтобы пресечь все сомнения по поводу того, чем занимаются российские дипломаты. Соответствующим комментарием в Twitter диппредставительство отреагировало во вторник на публикацию газеты The Guardian .

Накануне издание со ссылкой на британские спецслужбы сообщило, что в дни как перед, так и после произошедшего год назад инцидента с предполагаемым отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в дверях посольства России якобы наблюдалась "необычная активность".

"Должно быть сложно наблюдать за тем, как другие люди работают. Мы определенно должны организовать день открытых дверей для тех, кто так внимательно следит за нами", - отмечается в сообщении.

По информации The Guardian, а также по сведениям агентства Press Association, ссылающихся на неназванный источник, британские разведагентства в лице службы контрразведки MI-5, службы внешней разведки MI-6 и Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) изучают информацию о том, что в здание российского дипломатического представительства в Лондоне тогда якобы "лихорадочно входили и выходили" люди.

"Разведагентства расследуют необычную и повышенную активность в российском посольстве в Кенсингтоне в дни перед нападением на Скрипалей и после него", - сообщил приводимый британскими СМИ источник. По его словам, расследование фокусируется на "лихорадочном и беспрецедентном" движении людей вокруг посольства, якобы происходившим в то время. "Как и следовало ожидать, британские службы безопасности следят за известными и необъявленными оперативными сотрудниками зарубежных разведок", - добавил источник.