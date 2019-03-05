Замглав МИД РФ и Японии обсудили предстоящие политические контакты

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и его японский коллега Такэо Мори рассмотрели во вторник подготовку к намеченным на 2019 год политическим контактам Москвы и Токио. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались вопросы, касающиеся современного состояния и перспектив развития российско-японских отношений, в том числе подготовки намеченных на текущий год двусторонних политических контактов", - информировали в дипведомстве.

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос о визите в Токио главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года.