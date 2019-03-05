Медведев прибыл с визитом в Люксембург

ЛЮКСЕМБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Люксембург с двухдневным официальным визитом. На летном поле его встретил премьер-министр Великого Герцогства Ксавье Беттель.

Основная программа визита запланирована на среду, 6 марта, когда глава российского кабмина проведет здесь переговоры с Ксавье Беттелем. Как ранее сообщил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько, на переговорах планируется обсудить весь комплекс российско-люксембургских связей, а также возможности наращивания темпов двустороннего экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества. В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов - в частности, Совместной декларации о сотрудничестве в области модернизации экономик и Протокола о продлении на очередной трехлетний срок Программы сотрудничества в области культуры.

Это первый визит премьер-министра России в Люксембург. В мае 2007 года Великое Герцогство впервые посещал глава российского государства Владимир Путин. Нынешний премьер-министр Люксембурга ранее дважды посещал Россию - в 2015 и 2017 годах. Медведев и Беттель также общались на полях саммита "Европа - Азия" в октябре прошлого года в Брюсселе.

В интервью изданию Luxemburger Wort в преддверии своего визита в Великое Герцогство премьер-министр РФ отметил, что Россия дорожит добрыми отношениями со всеми государствами и поэтому выступает за развитие связей с Люксембургом, "разумеется, на принципах равноправия и взаимоуважения". "Именно с таким настроем я направляюсь в Великое Герцогство и рассчитываю на встречное движение со стороны люксембургских друзей", - сказал глава правительства РФ.