МИД: сотрудничество России и ЕС в рамках "Северного измерения" имеет хорошие перспективы

БРЮССЕЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Сотрудничество между Россией и Евросоюзом в рамках формата "Северное измерение" развивается несмотря на напряженные политические отношения сторон и имеет хорошие перспективы. Об этом сообщил во вторник российским журналистам замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин по итогам встречи старших должностных лиц программы в Брюсселе.

"Сотрудничество в рамках формата развивается по четырем магистралям: экология, транспорт, здравоохранение и социальное благополучие, культура. То есть охвачены действительно те вопросы, которые представляют прагматический и практический интерес сторон. Все они продолжают развиваться и приносить определенные результаты. Кроме того, имеются и хорошие перспективы - на этот формат санкции никак не повлияли", - сказал он.

По его словам, европейские партнеры признают, что программа должна не просто сохраняться, но и развиваться. "Все понимают, что это то направление, которое может не просто оставаться на плаву, но и развиваться, потому что оно нужно людям. На севере есть общая культура, общие корни, общие проблемы. Проблемы одной страны тут же становятся проблемами остальных", - добавил он.

Замминистра отметил, что атмосфера на заседаниях "Северного измерения" - открытая. "Главное, что в целом господствует дух открытости, сотрудничества, никто не привносит ненужных политических моментов. Будем рассчитывать, что сотрудничество будет развиваться. Надо сказать, что и российские регионы в этом заинтересованы, то есть это не игра в одни ворота", - подчеркнул Панкин.

Программа "Северное измерение" - это формат регионального сотрудничества на обширной территории в евроарктической зоне. Изначально оно было создано как одна из программ Евросоюза, а на саммите Россия - ЕС 24 ноября 2006 года в Хельсинки были утверждены политическая декларация и рамочный документ по политике так называемого обновленного "Северного измерения" (вступил в силу 1 января 2007 года). Эти документы превратили "Северное измерение" из односторонней политики ЕС в совместный проект России, ЕС, Исландии и Норвегии, направленный на обсуждение и решение самого широкого круга проблем европейской арктической зоны.