Юрий Чайка встретится с министром юстиции Греции

АФИНЫ, 5 марта. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Грецию, где обсудит сотрудничество двух стран в правовой сфере. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, находящийся в составе делегации.

"Генпрокурор РФ Юрий Чайка прибыл во вторник в Афины. В среду состоятся встречи с министром юстиции Греции, генеральным прокурором и председателем Верховного суда. Будут обсуждаться различные вопросы международного сотрудничества в правовой сфере", - сказал официальный представитель.

Между двумя странами действует договор о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, заключенный между СССР и Греческой Республикой в 1981 году. "Этот договор есть, он заключен, но имеются и другие насущные вопросы, которые будут обсуждаться", - отметил Куренной.