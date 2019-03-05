{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Юрий Чайка встретится с министром юстиции Греции

Стороны планируют обсудить в Афинах вопросы международного сотрудничества в правовой сфере

АФИНЫ, 5 марта. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Грецию, где обсудит сотрудничество двух стран в правовой сфере. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, находящийся в составе делегации.

"Генпрокурор РФ Юрий Чайка прибыл во вторник в Афины. В среду состоятся встречи с министром юстиции Греции, генеральным прокурором и председателем Верховного суда. Будут обсуждаться различные вопросы международного сотрудничества в правовой сфере", - сказал официальный представитель.

Между двумя странами действует договор о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, заключенный между СССР и Греческой Республикой в 1981 году. "Этот договор есть, он заключен, но имеются и другие насущные вопросы, которые будут обсуждаться", - отметил Куренной.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичГрецияРоссия
Дума обсудит во втором чтении законопроекты о борьбе с фейками и оскорблением госсимволов
Госдуме также предстоит рассмотреть поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за публикацию подобных материалов
Читать полностью