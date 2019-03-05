Путин обсудит с президентом Южной Осетии развитие двустороннего взаимодействия

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду встретится со своим югоосетинским коллегой Анатолием Бибиловым, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"6 марта 2019 года в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым, который посетит Россию с рабочим визитом", - отмечается в сообщении.

В Кремле уточнили, что "планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего наращивания двустороннего взаимодействия, прежде всего, в социально-экономической сфере".

Предыдущая встреча двух лидеров состоялась 24 августа 2018 года в Москве, в преддверии 10-й годовщины признания независимости Южной Осетии (26 августа 2008 года). Россия признала республику вскоре после вооруженного нападения Грузии, совершенного в ночь на 8 августа. Тогда РФ встала на защиту граждан Южной Осетии, многие из которых к тому времени приняли российское гражданство, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, в том числе 72 российских военных.

Торговля и инвестиции

Россия - основной торговый партнер Южной Осетии. По данным ФТС России, объем внешнеторгового оборота двух стран по итогам 2018 года составил $69,343 млн, уменьшившись на 5,4% по сравнению с 2017 годом. Экспорт из РФ в Южную Осетию - $55,400 млн, импорт из Южной Осетии в РФ - $10,168 млн.

РФ поставляет в республику, в основном, минеральное топливо и нефтепродукты, машины и оборудование, металлы и изделия из них, продукцию химической промышленности. В структуре импорта из Южной Осетии в Россию основное место занимают предметы одежды и минеральная вода.

Россия планомерно оказывает помощь Южной Осетии в социально-экономическом развитии, в частности, реализуя утвержденный комплексный план восстановления жилья, объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжения, объектов образования, здравоохранения и транспорта.

На реализацию 51 пункта инвестпрограммы на 2018-2019 годы в российском бюджете заложено порядка 4,5 млрд рублей. Эти деньги предназначены на возведение детских садов, родильного дома, обустройство парка, строительство и ремонт автодорог, сетей водоснабжения и др.

Инвестиции в экономику республики поступают также из бюджетов субъектов РФ и от российских компаний. В частности, "Газпром" выделил 10 млрд рублей на строительство газопровода Дзаурикау - Цхинвал. Правительство Москвы направило порядка 2,5 млрд рублей на возведение микрорайона Московский в Цхинвале, мэрия Санкт-Петербурга - 70 млн рублей на ремонт центральной республиканской больницы. Более 20 жилых домов в столице республики построены за счет средств Тюменской и Тамбовской областей.

Газификация

В апреле 2010 года "Газпром" и правительство Южной Осетии заключили соглашение о сотрудничестве сроком до 2029 года. Для обеспечения газом порядка 200 населенных пунктов, строительства более 520 км межпоселковых и 370 км внутрипоселковых газопроводов власти республики утвердили разработанную компанией генеральную схему газификации Южной Осетии на период до 2025 года.

В настоящее время газом обеспечена только столица Южной Осетии и ближайшие к ней населенные пункты. По словам Анатолия Бибилова, газификация начнется в конце 2019 года. "Газпром" планирует вложить в данный проект порядка 2 млрд рублей.

24 мая 2018 г. в Санкт-Петербурге было подписано межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества "Газпром - Южная Осетия". Документ предусматривает передачу в собственность "Газпрома" 100% акций ОАО "Газпром - Южная Осетия" (в настоящее время "Газпрому" принадлежит 75% + 1 акция, правительству Южной Осетии - 25% - 1 акция), а также обязательства "Газпрома" по вложению инвестиций в газификацию Республики Южная Осетия.