Лавров обсудит в ОАЭ широкую двустороннюю повестку и ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 6 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направится в среду в завершающий пункт своего турне по странам Персидского залива - из Кувейта в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Лавров встретится с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, советником по национальной безопасности Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном и проведет переговоры с главой МИД, сопредседателем межправкомиссии Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Стороны рассмотрят выполнение договоренностей, достигнутых на высшем уровне, рынок углеводородов, обстановку в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом.

"Значительное внимание будет уделено вопросам продвижения в зоне Персидского залива объединительной повестки дня, ориентированной на выстраивание всеми расположенными здесь государствами системы коллективной безопасности, совместное реагирование на существующие вызовы и угрозы", - отмечается в комментарии российского дипведомства в преддверии переговоров.

Первопричина

Современные кризисы ближневосточного региона являются прямым следствием неурегулированности палестино-израильского конфликта. Решение палестинской проблемы поможет более эффективно бороться с растущей волной экстремизма, убеждены в Москве.

Вместо конструктивных действий западные партнеры продвигают весьма неоднозначные подходы: например, переворачивают с ног на голову Арабскую мирную инициативу. Мирный план предусматривает достижение всеобъемлющего мира арабских государств с Израилем и окончание конфликта при условии ухода еврейского государства с оккупированных им в 1967 году территорий, включая Голанские высоты и фермы Шебаа, и признания им Государства Палестины на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

Однако сейчас, отметил Лавров на пресс-конференции в Эр-Рияде 4 марта, принимаются попытки "сначала добиться нормализации отношений между арабскими странами и Израилем, а потом посмотреть, нужно ли что-то еще делать в отношении палестинцев". В качестве противовеса Москва готова в любое время предоставить площадку для палестино-израильских переговоров.

Кризис порождает другие горячие точки, свидетельством чему служит Сирия. Главными задачами сейчас являются окончательная ликвидация террористов в районе Идлиба и формирование сирийского конституционного комитета, считают в Москве.

Военно-техническое сотрудничество и космос

Россия и ОАЭ активно ведут военно-техническое сотрудничество. Как сообщали ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), стороны обсуждают возможность разработки легкого истребителя пятого поколения. Кроме того, имеется ряд перспективных направлений, в том числе в области противовоздушной обороны. ОАЭ ранее купили в России БМП-3, которая является основной боевой машиной пехоты вооруженных сил этого государства.

Сотрудничество касается и космической сферы - первый космонавт из ОАЭ может полететь к МКС 25 сентября этого года. К полету готовятся два астронавта - Хазаа аль-Мансури и Султан ан-Нияди, в полет отправится один из них, второй станет дублером.

Визы

С 17 февраля Москва и Абу-Даби отменили визовый режим: от соответствующих требований освобождается те граждане РФ и ОАЭ, которые не планируют осуществлять трудовую деятельность, а также учиться или проживать на территории другого государства. Пребывание на территории ОАЭ для россиян будет возможно сроком до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

До этого, с 1 февраля 2017 года граждане РФ могли оформлять визу по прибытии в аэропорт ОАЭ бесплатно сроком до 30 дней. Въездной документ можно было однократно продлить еще на 30 дней за дополнительную плату, обратившись заранее в иммиграционный департамент.