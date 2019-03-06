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Антонов: от диалога между генералами США и России выигрывает международная безопасность

Посол России в США отметил, что встречи на таком уровне позволяют укреплять доверие и взаимопонимание между странами

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Международная безопасность выигрывает от результатов диалога начальника Генштаба Вооруженных сил РФ, первого заместителя министра обороны России Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Джозефа Данфорда. Об этом заявил во вторник посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать итоги состоявшейся 4 марта в Вене встречи генералов.

"Такие встречи позволяют укреплять доверие и взаимопонимание между нашими странами. Несомненно, от результатов прагматичного диалога между российскими и американскими генералами выигрывает международная безопасность", - отметил глава российской дипмиссии.

Антонов подчеркнул, что "встречи между военачальниками России и США всегда необходимы и востребованы". "Особенно важны контакты между военными в трудные времена в условиях многочисленных региональных конфликтов. Сейчас же, когда международный режим контроля над вооружениями подвергся новым испытаниям в связи с решением Вашингтона выйти из Договора по РСМД [Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности], неопределенностью американских планов в отношении будущего ДСНВ [Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений], а также в связи с американскими планами по развитию глобальной системы ПРО [противоракетной обороны], весьма актуален серьезный и откровенный разговор между оборонными ведомствами, отвечающими за безопасность наших стран", - указал посол.

По его словам, генералы "не могли обойти вниманием непростую ситуацию, сложившуюся в Сирии, уделив этому сюжету особо пристальное внимание". "К сожалению, контакты такого уровня в последние годы стали крайне редкими. Это не отвечает интересам безопасности России и США", - заявил глава российской дипмиссии.

Американцы следили за встречей

Он отметил, что в США было уделено пристальное внимание встрече Герасимова и Данфорда. "В эти два дня многие простые американцы, политологи, журналисты интересовались результатами переговоров по линии оборонных ведомств. Выражали надежду, что разговор генерала Герасимова и генерала Данфорда окажет позитивное влияние на российско-американские отношения, которые нуждаются в оздоровлении. Хотелось бы поддержать такие настроения", - заключил Антонов.

Как сообщили в понедельник в Минобороны РФ, Герасимов и Данфорд подчеркнули важность взаимодействия в вопросах предотвращения инцидентов в Сирии на встрече в Вене. Стороны также обсудили вопросы стратегической стабильности и региональной безопасности.

Официальный представитель КНШ ВС США Патрик Райдер по итогам встречи также сообщил, что Данфорд и Герасимов подчеркнули "важность поддержания регулярных контактов во избежание просчетов, для обеспечения транспарентности и ради предотвращения конфликтов в тех регионах", где ВС двух стран "действуют в непосредственной близости".

В новость были внесены изменения (06:43 мск) - расширены цитаты, приводятся подробности

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СШАРоссияГерасимов, Валерий ВасильевичДанфорд, ДжозефАнтонов, Анатолий Иванович
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