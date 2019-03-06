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Начальник Забайкальской железной дороги стал секретарем краевого отделения "Единой России"

За кандидатуру Александра Скачкова проголосовали 74 из 111 участников партконференции

ЧИТА, 6 марта. /ТАСС/. Начальник Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) Александр Скачков возглавил забайкальское отделение "Единой России". Такое решение принято в среду на партконференции в Чите.

"За кандидатуру Скачкова [проголосовали] 74 [из 111 участников партконференции]", - озвучил результаты голосования председатель счетной комиссии Роман Амплеев.

Соперником Скачкова был глава Александрово-Заводского района Забайкальского края Сергей Безъязыков. За него проголосовали 19 человек. 18 бюллетеней счетная комиссия признала недействительными.

Источник в региональном отделении "Единой России" сообщил ТАСС, что прежний секретарь Алексей Бутыльский станет заместителем Скачкова в отделении. Избрание начальника ЗабЖД секретарем регионального отделения партии должно усилить позиции политической организации в регионе.

Скачков более 30 лет работал на разных должностях на Восточно-Сибирской железной дороге, в том числе с 2011 года возглавлял Восточно-Сибирскую дирекцию инфраструктуры. В январе 2017 года назначен начальником Забайкальской железной дороги.

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